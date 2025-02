PAOK, o nouă bornă negativă! Statistică de coşmar a echipei lui Răzvan Lucescu: "Când nu faci asta, nu mai ai scuze" - Antena Sport

„Câteodată, lucrurile merg împotriva ta. Este un sezon complicat pentru noi. În prima repriză, am jucat un fotbal bun, am avut şanse, dar în loc să deschidem scorul, a făcut-o Olympiacos. Acelaşi lucru şi în repriza secundă, dacă excludem perioada de 10 minute în care am jucat în 10 oameni, trebuia să revenim.

Una peste alta, a fost un meci bun. Dar asta e povestea acestui sezon: orice am face, lucrurile merg împotriva noastră. Oricine a văzut meciul poate spune că nu a fost o chestie legată de oboseală. Am făcut pressing şi în minutul 60. Chiar şi cu accidentarea lui Otto am avut ghinion, ea venind la un minut după schimbarea noastră”, a spus Lucescu, citat de gazzetta.gr.