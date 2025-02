Răzvan Lucescu a ajuns la capătul răbdării după Olympiacos - PAOK 2-1: "E povestea acestui sezon" - Antena Sport

PAOK nu şi-a revenit după eşecul cu FCSB din play-off-ul Europa League şi a pierdut şi derby-ul cu Olympiacos, din campionatul Greciei. A fost 2-1 pentru echipa din Pireu şi PAOK a rămas la 11 puncte în spatele echipei care a învins-o duminică seară.

Lucescu a dat vina şi pe ghinion, după ce Jonny Otto s-a accidentat chiar în urma ultimelor 3 schimbări făcute de PAOK, astfel că oaspeţii au jucat în 10 oameni în ultimele 10 minute.

Răzvan Lucescu: „Aceasta este povestea acestui sezon”

„Câteodată, lucrurile merg împotriva ta. Este un sezon complicat pentru noi. În prima repriză, am jucat un fotbal bun, am avut şanse, dar în loc să deschidem scorul, a făcut-o Olympiacos. Acelaşi lucru şi în repriza secundă, dacă excludem perioada de 10 minute în care am jucat în 10 oameni, trebuia să revenim.

Una peste alta, a fost un meci bun. Dar asta e povestea acestui sezon: orice am face, lucrurile merg împotriva noastră. Oricine a văzut meciul poate spune că nu a fost o chestie legată de oboseală. Am făcut pressing şi în minutul 60. Chiar şi cu accidentarea lui Otto am avut ghinion, ea venind la un minut după schimbarea noastră”, a spus Lucescu, citat de gazzetta.gr.

Olympiacos – PAOK 2-1

