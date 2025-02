"Am regretat enorm!" Mihai Stoica, discurs sincer despre plecarea unui jucător de la FCSB: "Are mare valoare" - Antena Sport

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a recunoscut că regretă plecarea lui Andrei Vlad de la echipă. În timp ce lăuda prestaţiile lui Ştefan Târnovanu, titularul din poarta campioanei României, oficialul roş-albaştrilor a subliniat unul dintre motivele care l-au făcut pe Târnovanu să fie în forma din prezent. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După plecarea lui Vlad, Lukas Zima a semnat cu FCSB, iar concurenţa cu fostul portar de la Petrolul este benefică pentru Târnovanu. Mihai Stoica regretă plecarea lui Andrei Vlad de la FCSB Mihai Stoica regretă ce s-a întâmplat cu Vlad, despre care a spus că este un portar de mare valoare atunci când este concentrat şi serios: „Târnovanu are un 2025 foarte bun. Este în formă și pentru faptul că are acum o amenințare, o concurență (n.r. – Lukas Zima). Vlad era un portar foarte talentat, dar pierduse banca, avea și suporterii în cap. Eu spun, am regretat enorm ce s-a întâmplat cu Vlad în ăștia doi ani de zile, pentru că Vlad e un portar cu mare, mare, mare valoare, dacă într-adevăr este superconcentrat și serios. Reclamă

Are niște calități extraordinare și are și el peste 1.90. Acum suntem bine de tot, plus că Zima nu e un fotbalist care să vină și să facă probleme”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Elias Charalambous, mesaj despre accidentările din lotul FCSB-ului

Elias Charalambous a transmis un mesaj de luptă, înaintea derby-ului dintre FCSB şi Dinamo. Antrenorul campioanei a transmis că nu va fi o scuză faptul că echipa sa nu se poate baza pe mai mulţi titulari, din cauza accidentărilor suferite.

Daniel Bîrligea şi Florin Tănase nu vor putea evolua în duelul cu Dinamo, duel care se va disputa duminică, de la ora 20:00. Cei doi s-au accidentat în returul cu PAOK.

