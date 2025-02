Gigi Becali, aroganţă la adresa rivalelor! S-a dezlănţuit după victoria din Derby de România: 'Spulberăm tot şi cu meciuri din trei în trei zile' - Antena Sport

Gigi Becali, aroganţă la adresa rivalelor din Liga 1. După 2-1 în Derby de România, contra celor de la Dinamo, latifundiarul din Pipera s-a dezlănţuit. Le-a transmis contracandidatelor că nu au nicio şansă. FCSB va câştiga pe linie şi îşi va adjudeca un nou titlu în Liga 1. Chiar dacă meciul contra câinilor a fost umbrit de o mare greşeală de arbitraj, Becali nici nu se gândeşte că echipa sa va mai avea probleme.

FCSB este pe primul loc al clasamentului din Liga 1. Are un punct avans faţă de rivala U Cluj, cu două etape înaintea finalului sezonului regulat din întrecerea internă. Becali nu îşi mai face griji în privinţa adjudecării titlului.

Gigi Becali, i-a făcut praf pe rivali

Gigi Becali este încântat după victoria cu Dinamo, din Derby de România, scor 2-1. Echipa sa a rămas pe primul loc al clasamentului, dar are avans de un singur punct. Becali a spus clar. Nu are nicio emoţie înaintea play-off-ului. ”Bate tot FCSB, a câștigat trei puncte într-o situație foarte dificilă, și cu jucători accidentați și cu meciuri din trei în trei zile. Spulberăm tot! Aduceți-ne echipe că nu avem cu cine să mai jucăm. Nu știu, am bătut și cu asta basta! Ce să mai facem?”, a declarat Becali, conform digisport.ro.

Pentru campioana FCSB urmează o perioadă extrem de dificilă. Are meciuri tari atât în Liga 1, cât şi în optimile Europa League. Echipa lui Elias Charalambous va avea două partide infernale în ultimele două runde din sezonul regulat. Joacă împotriva celor de la Rapid, duminică, de la ora 20.00. De asemenea, în ultima etapă joacă acasă, contra celor de la Universitatea Craiova. Între acest ultim meci, echipa roş-albastră dispută optimea de finală de Europa League, contra celor de la Lyon.

Campioana a câştigat mai greu decât credea Derby de România, contra celor de la Dinamo. A fost condusă, scor 0-1, dar a revenit după doar două minute, după reuşita lui Baba Alhasan. Mai mult, noua achiziţie, Gele, a stabilit scorul final, în partea secundă a întâlnirii de pe Arena Naţională.