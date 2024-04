PAOK şi Răzvan Lucescu joacă finalele pentru titlul din Grecia, în AntenaPLAY. Luptă incredibilă în 4 - Antena Sport

Dacă PAOK se va impune în ultimele ei trei meciuri (Olympiacos, Panathinaikos, Aris), echipa lui Răzvan Lucescu va avea nevoie de un pas greşit al rivalei AEK Atena. De partea cealaltă, Olympiacos are nevoie de 9 puncte pentru a deveni campioană, fiind la mâna ei.

Echipa cu cele mai mici şanse la titlu este Panathinaikos. Dacă le va învinge pe PAOK şi Olympiacos, echipa lui Fatih Terim are nevoie ca AEK să nu scoată mai mult de un punct în ultimele două etape, dar şi de încă un pas greşit al lui PAOK sau Olympiacos, în funcţie de echipa care va câştiga restanţa dintre echipele menţionate mai sus.

Programul complet al finalului de sezon din Grecia

Etapa 5 – restanţă, 12 mai

PAOK – Olympiacos, 20:00, AntenaPLAY

Etapa 9 – 15 mai

Olympiacos – AEK, 20:00

PAOK – Panathinaikos, 20:00, AntenaPLAY

Lamia – Aris Salonic, 20:00, AntenaPLAY

Etapa 10 – 19 mai

AEK – Lamia

Aris Salonic – PAOK, 20:00, AntenaPLAY

Panathinaikos – Olympiacos, 20:00, AntenaPLAY

