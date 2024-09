PAS Lamia - Panserraikos 1-2! Spectacol total în Super Liga Greciei - Antena Sport

Echipele de start:

Lamia: Kostic – Leo Andrade, Giannoutsos, Korenzos – Ring, Mekic, Nunez, Radonja – Henriquez, Furtado, Vlachomitros.

Panserraikos: Gugeshashvili – Chantakias, Bergstorm, Davidson, Deligiannidis, Peruzzi, Staikos, Fares – Chatzistravos – Betancor, Tomas.

Ce l-a nemulțumit pe Răzvan Lucescu înaintea meciului cu FCSB

Răzvan Lucescu a vorbit înaintea meciului cu FCSB despre problemele pe care le are PAOK. Campioana a pierdut fotoliul de lider din Grecia, după ce a fost învinsă de rivala Aris, cu 0-1, pe teren propriu, live în AntenaPLAY.

A fost primul eşec al campionatului pentru echipa din Salonic, unul care a venit chiar înainte de partida cu FCSB din Europa League. PAOK a lovit de două ori bara şi a ratat şi alte ocazii uriaşe. Singurul gol a venit în minutul 63 şi a fost marcat de Molo, dintr-un unghi aproape imposibil.

„Greşelile decid meciuri. Am făcut greşeli în faţa porţii noastre şi la una dintre ele am luat gol. Am jucat bine. Ar fi trebuit să marcăm, dar nu am făcut-o. Am avut mari ocazii. În fotbal, dacă nu marchezi, nu poţi câştiga. Şi cu poarta goală, nu am reuşit să înscriem. Nu pot vorbi despre oboseală.

Nu am nimic să le zic jucătorilor, au dat totul. Nu-mi aduc aminte un meci cu Aris în aceşti trei ani în care să avem atâtea ocazii. Mai ales că jucăm în faţa unei echipe care se apără aşa în faţa cluburilor de top 4. Mă aşteptam la mai mult de la cei care au intrat pe parcurs.