Pau Lopez, jucătorul primei reprize în Rennes - Marseille! Spaniolul, intervenţii de senzaţie în Cupa Franţei - Antena Sport

În total, în primele 20 de zile ale acestui an, Kylian Mbappe a marcat deja de 7 ori. De la startul sezonului, Kylian Mbappe are 28 de goluri marcate în 26 de meciuri disputate în toate competiţiile şi are o serie excelentă de şase meciuri la rând în care înscrie. Ultima oară când nu a marcat se întâmpla pe 13 decembrie, în meciul din UEFA Champions League de pe terenul celor de la Borussia Dortmund.