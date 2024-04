Răzvan Lucescu, euforic după ce PAOK a relansat lupta la titlu din Grecia: "Cel mai bun meci al sezonului!" - Antena Sport

Antrenorul român a mai transmis că pentru PAOK, a fost o perioadă dificilă, dat fiind faptul că a avut şi meciuri de disputat în Conference League. Lucescu Jr şi-a lăudat însă jucătorii pentru prestaţia din meciul cu rivala AEK.

„Nu am multe de spus. Pentru mine, a fost cel mai bun meci pe care noi l-am făcut în acest sezon. Cu niciun fel de exagerare. A fost un meci cu multă inensitate, cu multe momente bune, ocazii multe. Am avut mentalitatea de a nu renunţa deloc. Asta e părerea mea după această victorie.

Sunt foarte fericit pentru tot ce am realizat în acest sezon, vom continua această stagiune fantastică. Rezultatul acesta este foarte important, victoria împotriva acestei echipe foarte bune ne dă ocazia să ne trezim, mai ales că adversarii au primit ajutor din toate părţile.

Aşa reuşeşti să câştigi încredere, nu e nimic special. Sunt momente când nu ai energie. Pentru noi, situaţia a fost mai complicată, pentru că am avut meciuri europene, cu multă intensitate. Au fost schimbări mereu. Suntem o echipă care nu are foarte multă experienţă, în comparaţie cu altele. Deci este normal să existe momente când nu suntem la potenţialul nostru maxim, am spus asta mereu”, a declarat Răzvan Lucescu, conform sport24.gr.

Scandal monstru la finalul meciului dintre PAOK și AEK! Matias Almeyda a luat de gât un rival

A fost un scandal monstru la finalul meciului dintre PAOK și AEK! Spiritele s-au încins după fluierul final al partidei de pe Toumba.

După fluierul final al duelului de la Salonic, oficialii lui AEK Atena au „luat foc” pe bancă. Chiar tehnicianul echipei a avut o ieșire nervoasă și s-a năpustit asupra adversarilor. Matias Almeyda nu s-a mai controlat și și-a făcut loc printre oamenii de lângă banca de rezerve și l-a luat de gât pe un oficial al celor de la PAOK! A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine, pentru ca spiritele să se liniștească. După 3-2 cu AEK, PAOK a reintrat în lupta pentru titlu! La finalul partidei, Panathinaikos era condusă cu 1-0 de Aris, iar astfel echipa lui Răzvan Lucescu se află pe locul 2, cu 71 de puncte, la diferență de 4 puncte de liderul antrenat de Matias Almeyda.

