Răzvan Lucescu rămâne realist, după ce PAOK a revenit pe primul loc în Grecia: "Asta e imposibil" - Antena Sport

„Am început încet, am vrut să jucăm mingea mai repede, să schimbăm partea, să nu dăm timp adversarului. Am început mult mai bine în repriza secundă. Am avut circulație bună și jocuri de pase, niciun jucător nu a ținut mingea prea mult timp, asa că, i-am obligat să greșească. Am fi putut marca mult mai multe goluri.

Dar în primele zece minute de meci ne-am pierdut concentrarea, am pierdut niște mingi de care ar fi putut profita adversarul. Jucăm 11 împotriva 11. Uneori le cerem jucătorilor să fie perfecți, asta e imposibil. Trebuie să te încălzești într-un joc, să vezi adversarul. Ar fi prea mult să ceri mai mult de patru goluri cu 5-6 ocazii mari”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport24.gr.

PAOK, succes fără drept de apel cu Giannina

PAOK s-a impus cu 4-0 în faţa celor de la Giannina, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 18 din Liga 1. Baba a deschis scorul în minutul 29 al partidei, marcând şi unicul gol al primei reprize.

Jucătorii lui Răzvan Lucescu s-au dezlănţuit în partea secundă. La patru minute după pauză, Melte a dus scorul la 2-0, pentru ca Tzimas să marcheze al treilea gol în minutul 53. Scorul final a fost stabilit în minutul 66, după autogolul lui Rienstra.

Etapa viitoare, PAOK va juca pe terenul celor de la Volos, o altă echipă care luptă în acest sezon pentru evitarea retrogradării.

