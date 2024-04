Răzvan Lucescu s-a dezlănţuit la conferinţa de presă şi a folosit un cuvânt interzis: "Nimeni nu ne dădea nici măcar 1% şanse!" - Antena Sport

„Suntem o echipă care am început sezonul cu o negativitate uriaşă! Şi noi ne bucurăm de acest sezon **** (n.r. f*****g). Asta e realitatea! Am ajuns în sferturile de finală (n.r. ale Conference League), nimeni nu ne dădea nici 1% şanse! În campionat am început pe locul al 4-lea, nimeni nu credea că ne vom lupta pentru titlu cu această echipă.

Astăzi noi am avut 2-3 ocazii mari, ei au avut 2-3 ocazii. Am înscris 3 goluri, ei au marcat de 2 ori. Dar în Lamia am avut 7 şanse mari şi noi nu am putut înscrie. Azi a fost diferit şi am înscris, acesta este fotbalul!„, a reacţionat Răzvan Lucescu la conferinţa de presă.

Imaginile cu declaraţiile antrenorului lui PAOK au fost publicate de jurnaliştii de la sport24.gr.

Derby nebun între PAOK şi AEK! A fost nevoie de intervenţia poliţiei

A fost un derby nebun între PAOK şi AEK, meci în care Răzvan Lucescu a făcut o criză de nervi. A fost nevoie chiar de intervenţia poliţiei pentru ca spiritele să se calmeze.

În minutul 72 al partidei, care a fost live în AntenaPLAY, meciul s-a întrerupt, din cauza unui conflict între membrii staff-urilor celor două echipe. A fost nevoie ca poliţiştii să îşi facă apariţia la marginea terenului.

Răzvan Lucescu nu a părut a fi implicat în acest conflict, însă în momentul în care poliţia a intervenit, antrenorul român a fost surprins gesticulând nervos către jucătorii săi. Scorul era de 1-1 în momentul în care partida s-a întrerupt. Ulterior, imediat după ce partida s-a reluat, AEK a preluat conducerea, după golul lui Vida. PAOK a reuşit egalarea în minutul 81. Yiannis Konstantelias a reuşit „dubla” şi a declanşat nebunia pe arena din Salonic. Camerele tv l-au surprins din nou pe Răzvan Lucescu, care îi îndemna pe suporteri să o încurajeze şi mai mult pe PAOK. Alb-negrii au dat în cele din urmă lovitura, în minutul 90, şi au obţinut o victorie uriaşă. După fluierul final al duelului de la Salonic, oficialii lui AEK Atena au „luat foc” pe bancă. Chiar tehnicianul echipei a avut o ieșire nervoasă și s-a năpustit asupra adversarilor. Matias Almeyda nu s-a mai controlat și și-a făcut loc printre oamenii de lângă banca de rezerve și l-a luat de gât pe un oficial al celor de la PAOK! A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine, pentru ca spiritele să se liniștească.

