Răzvan Lucescu, uimit de realizările lui PAOK, înainte de meciul pentru titlu cu Aris: "E ceva uimitor. Nimeni nu ne dădea şanse" - Antena Sport

Am început dintr-o poziţie în care nimeni nu ne dădea şanse să ajungem într-o asemenea situaţie, pe 15 mai, cu câteva zile înainte de finalul sezonului, să fim sfertfinalişti de cupă europeană şi să jucăm un ultim joc, cu titlul pe masă.

E ceva uimitor, am spus-o de mai multe ori. Am avut o călătorie fantastică. Am muncit mult, am întâlnit echipe foarte bune, care sunt obişnuite să lupte pentru titlu. Am reuşit să fim deasupra lor”, a spus Răzvan Lucescu, la conferinţa de presă.

Aris – PAOK, finala cu titlul pe masă pentru Răzvan Lucescu

Rezultatele perfecte de miercuri l-au adus pe Răzvan Lucescu în postura de lider al Greciei, cu o singură etapă rămasă de disputat. Dar PAOK va avea nevoie de victorie, în deplasare, în uriaşa confruntare cu Aris, marea rivală din oraş. Marele avantaj este că fostul selecţioner este la mâna lui şi, în cazul unui succes, nu depinde de rezultatul de la Atena, unde AEK e marea favorită. În cazul în care AEK nu câştigă partida cu Lamia, atunci PAOK îşi adjudecă titlul şi cu un eşec cu Aris.

Astfel, PAOK are o mare şansă de a câştiga al patrulea titlu din istoria clubului şi al doilea sub comanda lui Răzvan Lucescu, care poate deveni cel mai important antrenor din istoria de 98 de ani a clubului din Salonic.

Cu un singur meci rămas de disputat, PAOK are un avantaj de două puncte în faţa lui AEK, dar dacă cele două echipe vor termina la egalitate de puncte, echipa din Atena va fi campioană. Putem avea acest scenariu dacă AEK o bate pe Lamia şi Aris – PAOK se termină la egalitate.

Asta pentru că în Grecia, în cazul în care două echipe termină la egalitate de puncte, primul criteriu este cel al punctelor adunate în cele patru meciuri directe disputate de cele două, în sezonul regular şi în play-off. În acest caz, fiecare dintre cele două echipe are în cont o victorie, iar două meciuri s-au terminat la egalitate. Al doilea criteriu este cel al golaverajului în aceste patru meciuri directe, capitol la care AEK stă mai bine, după ce s-a impus în sezonul regular cu 2-0, în timp ce echipa lui Răzvan Lucescu a obţinut un succes cu 3-2, în play-off.

