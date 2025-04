Reacţia lui Cristiano Ronaldo, după ce a marcat o "dublă" spectaculoasă în derby-ul din Arabia Saudită: "Savurez momentul" - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a oferit prima reacţie, după ce a marcat o „dublă” spectaculoasă în derby-ul din Arabia Saudită. CR7 a avut o evoluţie de senzaţie în victoria obţinută de Al Nassr cu Al Hilal, scor 3-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Ronaldo a fost întrebat dacă se gândeşte la borna de 1000 de goluri, ţinând cont că mai are nevoie de doar 69 de reuşite pentru a atinge acest record uriaş.

Reacţia lui Cristiano Ronaldo, după ce a marcat o „dublă” spectaculoasă în Al Hilal – Al Nassr 1-3

Starul lusitan a transmis că doar savurează prezentul şi nu se gândeşte la ceea ce ar putea obţine pe viitor. Acesta este concentrat pe obiectivul echipei, acela de a câştiga titlul. După victoria din derby, Al Nassr s-a apropiat la şapte puncte faţă de primul loc, ocupat de Al-Ittihad.

„Hai să savurăm momentele din prezent. Nu urmăresc golul 1.000. Dacă se va întâmpla asta, e perfect. Dacă nu, nu. Momentul prezent este cel mai important, nu ce va urma.

Savurez momentul. A fost o victorie mare. Sunt fericit că am marcat două goluri contra lui Al Hilal, dar cel mai important e că am câștigat derby-ul. Am înfruntat o echipă fantastică, în deplasare. Trebuie să continuăm la fel. Mai sunt 9 meciuri și totul e posibil. Trebuie să continuăm să credem”, a declarat Cristiano Ronaldo, după „dubla” cu Al Hilal.