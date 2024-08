Scandal uriaş în Turcia! Preşedintele lui Fenerbahce a fost pus la pământ şi lovit cu sticle sub ochii lui Jose Mourinho - Antena Sport

Fenerbahce a fost eliminată prematur din preliminariile Champions League. Echipa pregătită de Jose Mourinho a fost învinsă de Lille.

Jose Mourinho nu a părut a fis foarte deranjat de eşecul echipei sale. Acesta şi-a lăudat jucătorii, după meciul cu Lille, însă a precizat faptul că Fenerbahce oricum nu ar fi avut şansa să câştige Champions League.

„The Special One” consideră astfel că Fenerbahce se potriveşte mai mult în Europa League, acolo unde va evolua în play-off.

„Sunt întotdeauna o persoană sinceră, sunt mândru de jucătorii mei. Am făcut totul ca o echipă astăzi, dar am ratat 3-4 ocazii clare.

Am pierdut din punct de vedere economic, întrucât Liga Campionilor este un sprijin important. Totuși, nu am fi câștigat Liga Campionilor și nici nu am fi ajuns în finală. Poate puteam învinge câteva echipe mari.

Trebuie să ne concentrăm pe meciul nostru din campionat și să așteptăm tragerea la sorți. Ne putem descurca foarte bine în Europa League, însă trebuie să obținem calificarea. Europa League este mai bună din punct de vedere al competiției”, a declarat Jose Mourinho, conform fanatik.com.tr.