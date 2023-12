"Transferi jucători români la PAOK?" Răspunsul tranşant al lui Răzvan Lucescu! Ce a declarat despre calificarea României la EURO - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, întrebat despre calificarea României la EURO 2024, Lucescu Jr a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Edi Iordănescu. Tehnicianul lui PAOK a declarat că selecţionerul este omul momentului în fotbalul românesc.

„Nu urmăresc fotbalul românesc pentru că îmi este imposibil să-l urmăresc, să fie clar și asta. Nu avem în momentul de față vreo discuție pentru un jucător român. (n.r. despre calificarea la EURO 2024) Extraordinară. E importantă pentru tot fotbalul românesc, pentru toți cei implicați. E o performanță uriașă, Edi este omul momentului, antrenorul momentului.

Faptul că duce naționala la un turneu final este ceva special, dar și mai important este că echipa nu a pierdut niciun meci. Această performanță educă într-un anumit fel. Este și meritul lui Răzvan Burleanu, meritul Federației„, a declarat Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu a tras concluziile, după ce a încheiat anul pe primul loc cu PAOK

Răzvan Lucescu a tras concluziile, după ce a încheiat anul pe primul loc cu PAOK. Antrenorul liderului din Grecia nu este relaxat, în ciuda faptului că echipa sa nu a mai pierdut niciun meci din luna octombrie. Acesta susţine că poziţia din clasament îi oferă şi o mare responsabilitate.

„De fiecare dată când a fost ceva legat de PAOK, PAOK a fost pedepsită. Ni s-a luat un titlu, am pierdut o Cupă pe greşeli mari. Am avut an de an meciuri jucate fără spectatori, dar de data asta chiar n-am făcut nimic. Vom încerca să transformăm această poveste într-un punct de a motiva şi mai tare echipa.

Am jucat toate derby-urile în deplasare, la Panathinaikos, la Olympiakos, la AEK, cu stadioane pline. De data asta, vom juca fără spectatori. Va fi un dezavantaj, dar vom încerca să creăm o altă motivaţie, o stare de bine, de forţă, să obţinem maximum din fiecare meci. E frumos, am terminat anul excelent, o perioadă lungă de şase luni. Dar asta nu mă relaxează, din contră, creează şi mai mare responsabilitate, gândurile mele nu sunt la fericirea de Crăciun”, a declarat Răzvan Lucescu, la revenirea în ţară.