Răzvan Lucescu a tras concluziile, după ce a încheiat anul pe primul loc cu PAOK: "Nu mă relaxează!" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, întrebat dacă a traversat un an de vis, Răzvan Lucescu a oferit un răspuns tranşant. Antrenorul a declarat că, în ciuda perioadei senzaţionale traversate de PAOK, nu are linişte de sărbători, deoarece poziţia din clasament şi calificarea în optimile Conference League îi oferă o responsabilitate foarte mare.

„De fiecare dată când a fost ceva legat de PAOK, PAOK a fost pedepsită. Ni s-a luat un titlu, am pierdut o Cupă pe greşeli mari. Am avut an de an meciuri jucate fără spectatori, dar de data asta chiar n-am făcut nimic. Vom încerca să transformăm această poveste într-un punct de a motiva şi mai tare echipa.

Reclamă

Am jucat toate derby-urile în deplasare, la Panathinaikos, la Olympiakos, la AEK, cu stadioane pline. De data asta, vom juca fără spectatori. Va fi un dezavantaj, dar vom încerca să creăm o altă motivaţie, o stare de bine, de forţă, să obţinem maximum din fiecare meci.

La VAR nu sunt greci, au fost şi, şi. În ultimele etape, au fost arbitrii greci. Au fost incidente, discuţii, între arbitrii greci şi partea politică din fotbal. S-au stabilit nişte lucruri, lucrurile merg bine acum. Nu au fost incidente, nu au fost subiecte de discuţie. Sper să fie în continuare bine, să ne vedem de treabă pe teren.

E frumos, am terminat anul excelent, o perioadă lungă de şase luni. Dar asta nu mă relaxează, din contră, creează şi mai mare responsabilitate, gândurile mele nu sunt la fericirea de Crăciun”, a declarat Răzvan Lucescu, la revenirea în ţară.

Reclamă 4 / 0/3

Răzvan Lucescu, victorie fabuloasă în Grecia Răzvan Lucescu a obținut o victorie fabuloasă în Grecia. Echipa tehnicianului român s-a distrat în ultimul meci jucat şi s-a impus la scor de tenis, 6-0, în duelul cu Kifisia. Giannis Konstantelias a deschis scorul pentru PAOK în deplasarea de la Kifisia, în minutul 13, iar până la pauză oaspeţii au mai marcat de alte două ori: Brandon Thomas (min. 28) şi Kiril Despodov (min. 34), notează news.ro. Thomas Murg a făcut 4-0 în startul reprizei secunde, minutul 52, şi meciul era deja jucat. Însă elevii lui Lucescu au mai înscris de două ori până la final, prin Magomed Ozdoev (min. 72) şi Theocharis Tsingaras (min. 80), pentru un 6-0 care reprezintă cea mai categorică victorie a echipei lui Răzzvan Lucescu în acest sezon. În momentul de față, PAOK este lider în campionat, cu 35 de puncte, urmată de Panathinaikos (34 de puncte). Kifisia se află pe penultima poziţie a ierarhiei, a 13-a, cu 11 puncte.