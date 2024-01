Nicușor Bancu a fost sincer după amicalul cu Slovacko. A tras un semnal de alarmă după remiza din Antalya: „Asta e problema” - Antena Sport

Reclamă

”Am ratat foarte mult, am primit și gol. Probabil că și asta e o problemă (n.r. că ratăm mult și primim gol). La 1-0 stai cu emoții, orice fază poate să fie gol, nu este bine, încercăm pe viitor să lucrăm mai mult pe faza de atac.

Am încercat să pregătim toate părțile, acasă sigur vom pune la punct acest lucru. Sperăm să marcă mai mult decât am făcut-o. Aștept să înceapă campionatul. Am muncit foarte mult cu toții, am suferit destul. Așteptăm duminică să vină cât mai multă lume la stadion, să batem. Eu nu am probleme cu condiția fizică, mă bucur că și colegii mei au avut aceeași atitudine”, a spus Nicușor Bancu.

De asemenea, fundașul echipei patronate de Mihai Rotaru a vorbit și despre situația lui Alexandru Mitriță, jucător care nu a fost în lotul lui Ivaylo Petev pentru această partidă amicală.

”Mă bucur că toată lumea este sănătoasă, chiar dacă Mitri a avut ceva probleme acum, dar nu este grav. Speram ca și Screciu să-și revină în curând, ne-am pregătit foarte bine, ne-am descurcat mai bine ca în primul meci”, a mai spus Nicușor Bancu.

Jucătorul de la Universitatea Craiova care este refuzat de toată lumea

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, oficialii celor de la Universitatea Craiova nu reușesc să îl împrumute pe Alexandru Ișfan la altă echipă, în această perioadă de transferuri.

Tehnicianul oltenilor, Ivaylo Petev, a anunțat coducerea că nu se va baza pe Ișfan pentru următoarea parte a sezonului, iar oficialii din Bănie au decis să îl ofere pe acesta la mai multe cluburi din prima ligă, sub formă de împrumut. Sursa citată anterior anunță faptul că prima echipă care l-a refuzat pe Ișfan a fost Universitatea Cluj. Au urmat apoi Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt. Ajuns la 23 de ani, Alexandru Ișfan a ajuns la Universitatea Craiova în luna ianuarie a anului 2023, în schimbul sumei de 650.000 de euro. A adunat 27 de meciuri pentru olteni în tot acest timp, partide î ncare a reușit să ofere o singură pasă decisivă. În momentul de față este cotat la suma de 450.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. A atins cea mai mare cotă de piață în anul 2022. La momentul respectiv, site-ul menționat anterior îl cota la 800.000 de euro.