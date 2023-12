Giedrius Arlauskis a vorbit despre marele său regret, după ce s-a retras din fotbal: „Puteam să fiu acolo” - Antena Sport

Reclamă

Totodată, lituanianul a dezvăluit faptul că preferă să se uite la alte sporturi, cum ar fi baschetul, golful sau tenisul.

“De când am plecat de la Craiova în februarie, nu am intrat pe niciun site din România să citesc ce se mai întâmplă. Nu mai am chef să mă uit la fotbal. Este o saturație și mă și enervez.

Au trecut 10 luni de când m-am retras, iar jucătorul din mine nu a murit încă. Mai am niște momente în care simt că trebuie să plec undeva. Dar 100% nu mai revin dacă am anunțat. La mine cuvântul e cel mai important, e sfânt.

Nu pot să mă uit pentru că mă gândesc ‘Mamă, mamă ce mă enervez. Pot să mai joc și eu’. Când văd portarii…Când încep să îmi aduc aminte cariera, pașii, oferte, decizii și așa mai departe zic ‘Puteam să fiu acolo’. Apoi mă uit la baschet, la golf sau la tenis, trec pe alt sport. Nici la Champions League nu pot să mă mai uit”, a spus fostul portar de la FCSB și CFR Cluj, potrivit fanatik.ro.

Giedrius Arlauskis, dezvăluiri incredibile despre Gigi Becali

Giedrius Arlauskis a făcut dezvăluiri incredibile despre Gigi Becali. Portarul a câştigat titlul cu FCSB în 2015 şi a explicat ce a făcut patronul roş-albaştrilor în vestiar. „A fost stand-up comedy”, a spus unul dintre cei mai de succes străini din istoria Ligii 1.

„Niciodată nu am vorbit cu Gigi Becali între patru ochi. Atât de simpatic omul şi nu am reuşit să stau de vorbă. Când mai vin jucători la Steaua, merg la Palat. Eu nu am fost. N-am stat niciodată cu el. Când am câştigat titlul, am făcut show acolo cu Gigi. Chiar a venit şi la antrenament şi la şedinţe. Când a ieşit din puşcărie a venit direct la şedinţă. Eram la hotel. A făcut spectacol. Dacă n-am râs… Nu ştiam dacă este şedinţa serioasă sau nu. Îi lua pe fiecare în parte: 'Tu ce tragi şorţul?'. Pe fiecare îi lua. Eu abia aşteptam, că jucam foarte bine la Steaua. Eram beton. Tot stăteam şi când să ajungă la mine a sărit peste. I-am zis: 'Şi eu?'. Mi-a spus 'Tu eşti maimuţa mea'. Era şi serios şi caterincă. Cu râsul lui inconfundabil. Mă uitam la alţii dacă pot să râd sau nu. E ceartă sau nu? A fost cel mai bun stand-up comedy. A făcut spectacol cu jucătorii. A venit şi el după o pauză şi avea chef. Atunci nu a făcut echipa. Niciodată. Ce ştiu, jucam pe Arena Naţională. Vorbim atunci când era să pierdem campionatul. Ştiu foarte bine, la un meci a sunat să îl bage pe Bourceanu, mi se pare. Iar Gâlcă, să nu facă, l-a băgat pe Stanciu. Orice zicea Gigi Becali, el făcea invers. Poate nu era semnal. Dar voi sunteţi obişnuiţi", a spus Arlauskis, pentru sursa citată anterior.