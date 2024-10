Junior Morais a vorbit despre cum a fost criticat de Gigi Becali. Fostul jucător de la FCSB şi Rapid, dezvăluiri înainte de derby - Antena Sport

„Da, am rămas rapidist. Când erau Săpunaru, Dani Coman, Nico, toți vorbeau de Rapid la Astra. Cântau toți. De acolo am început. Și când am venit la Rapid mi se spunea ‘Băi, la Rapid e o boală. Nu se mai ia, la revedere!’.

Și uite că s-a adeverit. Am venit. Mi-a plăcut foarte mult. Și suporterii. Stadion nou, mereu plin. Se cântă continuu”, a mai precizat Morais.