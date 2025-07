La 38 de ani, fotbalistul pe care Real Madrid plătea 10 milioane € va juca pe gratis pentru echipa vieții sale - Antena Sport

Pedro León și-a prelungit contractul cu Real Murcia, clubul unde a crescut. „Murcia e echipa vieții mele”, a zis, emoționat, mijlocașul spaniol după ce a semnat un nou angajament, pe un an, cu gruparea din sudul Spaniei. Va fi al patrulea sezon consecutiv la Murcia pentru Pedro León, care în noiembrie va împlini 39 de ani. În sezonul precedent, fostul jucător al lui Real Madrid a reușit patru goluri și trei assist-uri.

Dar acest nou angajament are ceva inedit: León va juca pe gratis pentru Real Murcia, semn al loialității sale față de club.

Deși va primi un salariu de 25.000 de euro pe an (brut), remunerația minimă din a treia divizie spaniolă, Pedro León va ceda toți banii academiei clubului. La fel a făcut și Santi Cazorla, la Oviedo.

„Nu le-aș fi oferit un bun exemplu copiilor mei!”

„Cred că Murcia are nevoie de mine pe teren. Sunt convins că echipa va fi mai puternică în acest an. Am reflectat mult, dar de fapt mi-era foarte clar că vreau să continui”, a spus mijlocașul spaniol.