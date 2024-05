"El este noul Toni Kroos de la Real Madrid?" Reacţia imediată a lui Carlo Ancelotti. Ce a spus despre înlocuitorul germanului - Antena Sport

"Este noul Toni Kroos de la Real Madrid?" Reacţia imediată a lui Carlo Ancelotti. Ce a spus despre înlocuitorul germanului Toni Kroos, la ultimul meci pe Santiago Bernabeu / Colaj Profimediaimages Întrebat cine va fi „noul Toni Kroos” la Real Madrid, Carlo Ancelotti nu a stat pe gânduri şi a avut o reacţie imediată. Antrenorul campioanei Spaniei a vorbit despre înlocuitorul mijlocaşului german chiar înaintea finalei UEFA Champions League, cu Borussia Dortmund. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Toni Kroos a împlinit 34 de ani în luna ianuarie, dar a făcut anunţul şoc că se va retrage din fotbal. A jucat deja ultimul său meci pe Santiago Bernabeu şi îşi va agăţa ghetele în cui imediat după finala Ligii Campionilor, care va fi sâmbătă, pe 1 iunie, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro. „El este noul Toni Kroos de la Real Madrid?” Reacţia lui Carlo Ancelotti Ancelotti a anunţat că nu există vreun jucător care, în următorii ani, să îl facă uitat pe Toni Kroos la Real Madrid. Antrenorul „galacticilor” a comentat şi zvonurile că îl va retrage pe Jude Bellingham pentru a acoperi postul lui Kroos. „Ce a făcut Kroos la acest club este extraordinar. Este foarte dificil să găsim pe cineva care să se descurce mai bine decât el. Decizia retragerii a avut un mare impact pentru că nimeni nu și-ar fi putut imagina aşa ceva. A dat dovadă de mult caracter. A-ți lua rămas bun așa este ceva grozav. Fotbalul a fost norocos să-l aibă. (Este Bellingham noul Toni Kroos de la Real Madrid?) Nu, nu cred! Nu există niciun jucător cu caracteristicile lui Kroos pe piaţa transferurilor sau în echipă. Trebuie să îl înlocuim într-un alt mod. Avem mijlocaşi de mare calitate şi va trebui să ne adaptăm jocul la caracteristicile jucătorilor pe care îi avem, care sunt diferiţi de Kroos. Bellingham cu cât este mai aproape de poarta adversă, cu atât mai bine!„, a declarat Carlo Ancelotti potrivit onefootball.com. Reclamă

Toni Kroos a ajuns la Real Madrid în anul 2014, de la Bayern Munchen, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro. A adunat 463 de meciuri în tricoul „blanco”, în care a reușit să marcheze de 28 de ori și a oferit 98 de pase decisive.

Spaniolii au anunţat trei variante de transfer pe care le are Real Madrid

Potrivit marca.com, în acest moment Real Madrid are trei candidaţi pentru a acoperi postul care rămâne liber după plecarea lui Toni Kroos. Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Nicolo Barella (Inter) şi Joey Veerman (PSV) sunt mijlocaşii cu care ar putea începe negocierile în cel mai scurt timp.

Joshua Kimmich mai are contract până în vara anului viitor, dar vârsta pe care o are nu este pe placul „albilor”. Real Madrid caută jucător pe care să se bazeze o lungă perioadă de timp, iar fotbalistul lui Bayern are 29 de ani. Spniolii anunţă că Barella ar putea deveni principala ţintă a lui Florentino Perez, datorită stilului de joc similar cu cel al lui Kroos. Campion cu Inter, italianul este mai greu de adus – are o cotă de piaţă de 75 de milioane de euro şi mai are două sezoane contract cu gruparea de pe Meazza.

O variantă surpriză o reprezintă aducerea lui Joey Veerman. Mijlocaşul de 25 de ani a impresionat în tricoul lui PSV. A fost mijlocaşul din Eredivisie cu cele mai multe assist-uri, 16, dar şi cele mai multe pase „cheie”, 130! Cota lui de piaţă se ridică la 32 de milioane de euro.

