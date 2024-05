Carlo Ancelotti are trei variante de transfer pentru a-l înlocui pe Toni Kroos la Real Madrid! Şi-a pregătit deja şi "planul B" - Antena Sport

Joshua Kimmich mai are contract până în vara anului viitor, dar vârsta pe care o are nu este pe placul „albilor”. Real Madrid caută jucător pe care să se bazeze o lungă perioadă de timp, iar fotbalistul lui Bayern are 29 de ani. Spniolii anunţă că Barella ar putea deveni principala ţintă a lui Florentino Perez, datorită stilului de joc similar cu cel al lui Kroos. Campion cu Inter, italianul este mai greu de adus – are o cotă de piaţă de 75 de milioane de euro şi mai are două sezoane contract cu gruparea de pe Meazza.

O variantă surpriză o reprezintă aducerea lui Joey Veerman. Mijlocaşul de 25 de ani a impresionat în tricoul lui PSV. A fost mijlocaşul din Eredivisie cu cele mai multe assist-uri, 16, dar şi cele mai multe pase „cheie”, 130! Cota lui de piaţă se ridică la 32 de milioane de euro.

Tot Marca anunţă că Carlo Ancelotti mai are pregătit şi un plan B. Este dispus să îi schimbe postul în teren lui Jude Bellingham, jucătorul revelaţie al sezonului din La Liga. Acesta ar putea fi folosit pe o poziţie mai defensivă decât în prezent, mai ales după venirea iminentă a lui Kylian Mbappe. Mijlocaşul de 20 de ani a reuşit 19 goluri şi 16 pase decisive la primul său sezon în tricoul „galacticilor”. Are şi 4 goluri şi 4 assist-uri în Champions League.

Toni Kroos şi-a anunţat retragerea şocantă din fotbal

Kroos a luat decizia de a se retrage după o carieră în care a câştigat 32 de trofee, între care cinci UEFA Champions League, trei titluri în Bundesliga şi patru titluri în La Liga.

„17 iulie 2014 este ziua prezentării la Real Madrid, ziua care mi-a schimbat viaţa. Viaţa mea ca fotbalist, dar mai ales ca persoană. A fost startul unui nou capitol la cel mai mare club din lume. După 10 ani, acest capitol ajunge la final. Nu voi uita niciodată succesul avut.

Le mulţumesc tuturor care m-au ajutat şi celor care au avut încredere în mine. Vreau să le mulţumesc fanilor, pentru afecţiunea arătată din prima până în ultima zi. Cariera mea ca jucător se va încheia în această vară, după EURO 2024. Sunt fericit şi mândru. Ambiţia mea a fost să îmi termin cariera la un nivel înalt valoric. Mai am un singur gând, Liga Campionilor numărul 15. Hala Madrid”, a fost mesajul lui Toni Kroos. Cotat în prezent la 12 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, Toni Kroos a adunat 108 de meciuri la echipa națională a Germaniei, în care a reușit să marcheze 17 goluri. A atins cea mai mare cotă de piață în anul 2018, atunci când valora suma de 80 de milioane de euro.

