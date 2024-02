Imagini teribile cu tuşiera de la Betis - Bilbao! Guadalupe Porras, accidentare horror după ce s-a lovit de o cameră TV - Antena Sport

Reclamă

Abia după s-a aflat că tuşiera s-a lovit de o cameră TV în timp ce alerga pe marginea terenului, în timpul unei faze de atac. A fost nevoie de intervenţia ambulanţei la marginea gazonului.

Guadalupe a fost urcată pe targă şi transportată de urgenţă la spital. S-au făcut eforturi pentru a i se opri sângerarea de la nivelul feţei.

„Al patrulea arbitru, Holgueras Castellanos, a trebuit să preia atribuţiile la marginea terenului, în timp ce Guadalupe Porras a fost urcată pe targă şi dusă la spital pentru a îi fi tratată lovitura de la cap. Arbitra de centru Cuadra Fernandez i-a informat imediat pe Manuel Pellegrini şi Ernesto Valverde despre ceea ce s-a întâmplat şi că a luat decizia de a se continua meciul în acel context.

Cei aflaţi pe bancă şi-au manifestat inițial îngrijorarea față de starea fizică a asistentei, care a fost nevoită să fie schimbată

„, anunţă spaniolii de la as.com. Imaginile apărute pe reţelele sociale sunt unele uluitoare.

Xavi, anunț uluitor după ce Barcelona s-a distrat cu Getafe

Xavi a venit cu un anunț uluitor după ce Barcelona s-a distrat cu Getafe şi a câştigat cu 4-0. Antrenorul catalanilor a uimit pe toată lumea, după partida din campionat.

Antrenorul echipei blaugrana a spus că rezultatul înregistrat în campionat este unul excelent pentru echipa sa. Totodată, Xavi a surprins la interviu și a spus că echipa sa este capabilă să câștige La Liga și Liga Campionilor.

„Întotdeauna este important să câștigi. Asta ne dorim mereu, asta îmi transmit jucătorii prin modul în care se antrenează. Da, este adevărat că Barcelona s-a regăsit, arătăm lumii cea mai bună versiune a noastră.

Am făcut un meci convingător, foarte bun, am stat excelent în teren şi când nu am avut mingea. Am învins cu 4-0 împotriva unui adversar foarte curajos, care a jucat cu o apărare foarte avansată.

Cred că este devreme, dar avem opțiuni în La Liga şi în Liga Campionilor. Am făcut un pas înainte, suntem într-un moment bun și trebuie să credem până la capăt că putem câştiga ambele competiţii.

„Timingul” pentru revenirea noastră e perfect, sper să ne menţinem aceeaşi faţă şi în următoarele partide”, a spus Xavi, citat de mundodeportivo.com.

