Motivul pentru care Mihaela Cambei ţine nemişcată în parcare maşina primită cadou de la Ion Ţiriac: "O văd în fiecare dimineaţă" - Antena Sport

Mihaela Cambei a primit cadou de la Ion Ţiriac limuzina electrică IONIQ 5, care costă aproximativ 50.000 de euro, dar o ţine în parcarea din faţa locuinţei, chiar şi după opt luni de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cadoul magnatului a venit după ce Mihaela a câştigat medalia de argint la JO, la proba de 49 de kilograme. Sportiva de 22 de ani nu are însă permisul de conducere, astfel că e nevoită să se uite în fiecare zi la superba maşină.

Mihaela Cambei nu are încă permis de conducere

„Încă nu mi-am luat carnetul, pentru că am această competiţie şi mai am şi alte provocări şi alte obiective de îndeplinit. Printre ele e şi permisul, dar am un an provocator şi trebuie să le iau uşor pe rând. E o necesitate.

Una dintre maşini de acasă, cealaltă e aici în parcare, o văd în fiecare dimineaţă. Cea de la domnul Ţiriac e în parcare, da. Am să-mi iau carnetul cu siguranţă, în curând”, a spus Cambei, pentru Antena Sport.

Vicecampioana de la Paris a fost recompensată şi de statul român. Pentru medalia de argint câştigată la Jocurile Olimpice a încasat 100.000 de euro.