"Când? La încălzire?" Florin Tănase a făcut show după 0-0 cu Universitatea Craiova. A făcut praf arbitrajul - Antena Sport

„(n.r. Mulțumiți?) Nu cred că meritam mai mult. În a doua repriză am arătat cât de cât bine, am ajuns mai ușor în careul lor. Puteam marca, dar era nemeritat. Este un rezultat echitabil.

(n.r. A părut că ați început bine partida) Când? La încălzire? În prima repriză nu am contat pe faza ofensivă, trebuie să ne dea de gândit. Mai sunt 6 meciuri, putem să arătăm altă față, știm că putem juca fotbal.

Eu am explicațiile mele, nu trebuie să le spun. Vom analiza și trebuie să ajungem cu mingea de mai multe ori în careu, pentru a marca.

(n.r. Se simte oboseala?) Nu are nicio legătură. Eu nu cred că asta e problema. De asta nu am ajuns noi la poartă în prima repriză? Că nu am jucat acum 3 zile? Nu are nicio legătură.