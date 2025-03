Jude Bellingham, impresionat de remontada celor de la Real Madrid! Cuvinte uriaşe ale englezului după ultimul meci - Antena Sport

Jude Bellingham a fost extrem de bucuros după ultimul meci al celor de la Real Madrid. Trupa blanco a trecut prin clipe grele în disputa contra celor de la Leganes, dar a reuşit o remontada spectaculoasă şi continuă lupta la titlu în La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid a trăit periculos în meciul contra celor de la Leganes. Deşi a deschis scorul, după penalty-ul transformat de către Kylian Mbappe, madrilenii putea să piardă jocul. Asta pentru că Leganes a întors scorul, după reuşitele lui Diego Garcia, din minutul 33 și Dani Raba, din minutul 41.

Jude Bellingham, impresionat de proprii colegi

Chiar Jude Bellingham a fost cel care a dat startul revenirii celor de la Real Madrid. Apoi, francezul Kylian Mbappe a marcat pentru 3-2 şi a adus victoria madrilenilor. Barcelona s-a impus, la rândul ei, 4-1 contra celor de la Girona şi are un avans de 3 puncte faţă de marea rivală, în fruntea clasamentului.

”The Comeback Boys (n.r. fotbaliștii revenirilor de scor)”, a scris Jude Bellingham pe Instagram după meciul câştigat de echipa sa cu Leganes.

Carlo Ancelotti a fost nemulţumit de compartimentul defensiv al echipei sale din meciul cu cei de la Leganes. A dat vina pe pauza pentru meciurile echipelor naționale. ”Nu cred că am făcut un joc prost. Am avut partida sub control, dar ceea ce ne-a lipsit a fost echilibrul, motiv pentru care am primit două goluri.