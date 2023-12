Jude Bellingham, pe urmele lui Zinedine Zidane: "A fost unul dintre cei mai buni mijlocaşi din lume" - Antena Sport

Reclamă

Îi calc pe urme purtând numărul său (5). Golul meu preferat a fost cel împotriva lui Leverkusen în finala Ligii Campionilor (în 2002)”, a declarat el pentru Téléfoot.

Votat Golden Boy 2023 după ce a spulberat competiţia, Jude Bellingham nu şi-a ascuns încântarea de a primi premiul. „Din copilăria mea din Birmingham şi până acum, am crezut întotdeauna că am propriul meu stil şi am vrut să îl dezvolt.



Am fost norocos în cariera mea, am întâlnit mari jucători care m-au ajutat să cresc şi am învăţat de la ei. Sunt cel mai bun din lume? Este plăcut să aud asta. Pentru mine, este important să ajut echipa, pe coechipierii mei şi să încerc să cresc meci de meci. Real Madrid este cel mai bun club din lume şi mă simt foarte norocos să joc într-o astfel de echipă”.