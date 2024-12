Reacţia lui Florentino Perez, după ce Kylian Mbappe a primit verdictul după accidentarea din meciul cu Atalanta - Antena Sport

Carlo Ancelotti a susţinut după meciul de la Bergamo că starul „galaticilor” a fost suprasolicitat, dar şi că accidentarea nu a părut a fi una gravă, la prima vedere.

„Mbappe a fost suprasolicitat, a simțit un disconfort la tendon. Nu pare nimic serios, dar să vedem mâine. Nu mai putea alerga, îl deranja și am preferat să îl schimb. E o victorie foarte importantă, nu oricine câștigă aici. Am suferit și am luptat. Trebuie să suferim în Champions League. Au forțat, dar am început bine repriza a doua. Suntem foarte fericiți.

E o victorie care ne prinde foarte bine, nu doar datorită punctelor. Încă e foarte dificil să terminăm în primele opt, dar mai avem două meciuri să strângem puncte”, a declarat Ancelotti, citat de marca.com.