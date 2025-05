Trent Alexander-Arnold şi-a luat adio de la Liverpool şi va semna cu Real Madrid. Mesajul superb al fundaşului - Antena Sport

Trent Alexander-Arnold a anunţat oficial că va pleca de la Liverpool, la finalul acestui sezon. Fundaşul va semna cu Real Madrid şi a avut un mesaj superb după 20 de ani petrecuţi pe Anfield Road.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Este cu siguranţă cea mai grea decizie pe care am luat-o în viaţa mea. Ştiu că mulţi s-au gândit că nu am vorbit despre asta până acum, dar am vrut ca interesele echipei să fie mai sus, adică obiectivul titlului 20. Acesta este clubul care a fost toată viaţa mea. A fost viaţa mea timp de 20 de ani.

Trent Alexander-Arnold şi-a luat adio de la Liverpool

Decizia mea are legătură cu experimentarea unei noi provocări, care să mă scoată din zona de confort şi care să mă provoace profesional şi personal. Am dat totul în fiecare zi petrecută la acest club. Sper că am dat înapoi.

Din toată inima mea, le mulţumesc tuturor, antrenorii, managerii, colegii, stafful şi suporterii incredibili, pentru cei 20 de ani. Am fost binecuvântat să îmi trăiesc visul. Dragostea mea pentru acest club nu va muri niciodată”, a fost mesajul lui Trent la despărţirea de Liverpool.

❤️👋🏻 Trent Alexander-Arnold confirms he’s leaving Liverpool: “This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life”.

“I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this yet, but it was always my intention to keep my full focus on… pic.twitter.com/u60MVfM66S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025