Vinicius s-a dus direct la Carlo Ancelotti şi s-a plâns de un coechipier! Cine l-a nemulţumit pe starul lui Real Madrid - Antena Sport

Vinicius, în timpul unui meci / Profimedia Vinicius nu a strălucit în deplasarea lui Real Madrid de pe terenul lui Espanyol, acolo unde campioana Europei a pierdut, scor 0-1, într-un meci în care madrilenii au contestat vehement arbitrajul. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vinicius a avut şi un gol anulat din cauza unui fault comis de Mbappe, lucru care a dus la proteste din partea celor de la Real Madrid. Cu toate, Vinicius a avut şi alte motive de nemulţumire la finalul meciului cu Espanyol. Vinicius, nemulţumit de Dani Ceballos după Espanyol – Real Madrid Potrivit mundodeportivo.com, Vinicius s-a plâns la Carlo Ancelotti de jocul lui Dani Ceballos. Brazilianul a fost extrem de nemulţumit de modul în care Ceballos a gestionat anumite faze şi că nu a pus în practică indicaţiile date de antrenorul italian. Nu doar Ceballos l-a scos din sărite pe Vinicius. Şi Fran Garcia a intrat în vizorul brazilianului, fiind nevoie de Lucas Vasquez să îl potolească pe Vinicius, după acesta i-a reporşat mai multe lucruri şi lui Garcia. În ciuda înfrângerii, Real Madrid rămâne pe primul loc în La Liga, cu 49 de puncte. Echipa lui Carlo Ancelotti simte însă presiunea lui Atletico Madric, care are 48 de puncte. Locul 3 din La Liga este ocupat de Barcelona, catalanii având 45 de puncte după 22 de etape. Reclamă

Reclamă

Carlo Ancelotti a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul, după ce Real Madrid a fost învinsă de Espanyol

Până la derby-ul cu trupa lui Diego Simeone, Carlo Ancelotti şi-a ieşit din minţi la conferinţa de presă de după eşecul cu Espanyol. Acesta nu şi-a putut explica cu Carlos Romero, jucătorul celor de la Espanyol, nu a fost eliminat.

În minutul 62 al partidei, Romero l-a călcat extrem de dur pe Kylian Mbappe. Acesta a primit doar cartonaş galben, însă Ancelotti a transmis că VAR-ul ar fi trebuit să intervină şi fundaşul catalanilor să primească roşu.

„A fost un meci dificil. Am făcut lucrurile bine, am controlat partida, am generat 20 de şuturi. La acel fault, decizia a fost luată, arbitrul şi cei de la VAR sunt ceva inexplicabil. Riscul de accidentare era foarte ridicat. VAR-ul există pentru a proteja jucătorii. Nu înţeleg cum nu a fost cartonaş roşu.

Reclamă