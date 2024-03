A apărut stenograma discuțiilor dintre Daniel Niculae și "Bocciu"! Discuția despre materiale pirotehnice, interceptată - Antena Sport

În ziua de 09.03.2024, la ora 13:59:13, discuție între Liviu Ungurean și Daniel Niculae

UNGUREAN LIVIU-GEORGIAN: Da, prezidente!

NICULAE GEORGE DANIEL: Verde!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da?

NICULAE GEORGE DANIEL: Verde, verde!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Bine, tată!

NICULAE GEORGE DANIEL: La (n.r. și) cincizeci și cinci dăm drumul la imn. Probabil o să intre…pe strofa trei!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Perfect!

NICULAE GEORGE DANIEL: Voi începeți să dați cu ale voastre! Cât durează? Cinci minute! Cât să dureze?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Perfect! Perfect, perfect!

NICULAE GEORGE DANIEL: Da. Nu…nu dă drumul! Si dacă dă drumul, iși asumă… își asumă arbitrul! Dar am vorbit și cu COLȚESCU și a zis, dați, bă, cu ce vreți!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da. Perfect!

NICULAE GEORGE DANIEL: Da?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Bine, tată!

NICULAE GEORGE DANIEL: Bine. Hai! Doamne ajută!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Hai! Pup! Pup!

NICULAE GEORGE DANIEL: Te pup! Pa, pa, pa!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:: Pa, pa, pa!

Discuția din data de 9 martie

În ziua de 09.03.2024, la ora 13:45:58, discuție între Liviu Ungurean și Daniel Niculae

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da, prezidente!

NICULAE GEORGE DANIEL: Ce faci? Te pup!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Ce naibii? Pregatiri! Alergături!

NICULAE GEORGE DANIEL: Cred!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:: E jale mare!

NICULAE GEORGE DANIEL: …(n.l. – neinteligibil)…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Tu ce faci?

NICULAE GEORGE DANIEL: Trei ore am dormit!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Eu am dormit două! Nici n-am putut să dorm, am moțăit.

NICULAE GEORGE DANIEL: Și eu la fel! Auzi? Am vorbit cu ION mai devreme. Ăștia… arbitrul îi cheamă… la fără șase minute îi cheamă. Până mai ies ei din vestiar, cam pe la fără cinci minute sunt pe holul ăla acolo, până coboară scările.

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Așa.

NICULAE GEORGE DANIEL: Dăm drumul la… dăm drumul la fără cinci la imn, durează vreo trei și ceva. Că nu lăsăm până … ai văzut că îi lăsăm la a treia strofă jos și cântă tot stadionul.

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da.

NICULAE GEORGE DANIEL: E OK? E OK?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi… e OK! Dar să nu cumva… să nu care cumva să iasă ei, NICO! Că după aia m-o opri și pe mine să opresc meciul!

NICULAE GEORGE DANIEL: Ahh! Deci vrei măi… Păi, stai! Că oricum meciul nu începe până nu …(n.l. – neinteligibil)…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, aia e! Păi, aia zic eu! Eu vreau… imnul să-l cântam înainte să iasă ei. Și ei chiar când sunt in gura holului și încep să iasă, atunci să mă desfăsor.

NICULAE GEORGE DANIEL: Deci, câte minute ai nevoie ca să… pentru asta?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, nu știu cât! Cam… Cred că vreo trei, patru, cinci minute.

NICULAE GEORGE DANIEL: Păi … Arbitrul .. ăsta n-o sa dea drumul la meci dacă vede că…(n.l. – neinteligibil)…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:: Păi, asta e ideea! Păi, asta e ideea!

NICULAE GEORGE DANIEL: Nu, nu, nu! Nu-i problemă! Important e să nu dăm în timpul … când după ce fluieră începutul!

UUNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Păi, eu ce spun? Păi, dar eu ce spun? Eu asta… Că nu vreau să opresc meciul! Că ne suspendă.

NICULAE GEORGE DANIEL: Nu! Asculta-mă! Dar dacă… daca nu… Dacă voi dați, începeți dinainte …

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da.

NICULAE GEORGE DANIEL: Înainte să fluiere el, nu-i nebun să… să înceapă meciul pe petarde! El, n-ai văzut? Că e obligat să oprească! Pe petarde și pe artificii.

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, asta zic! Tu să bagi imnul… înainte să iasî jucătorii! Știi ce zic?

NICULAE GEORGE DANIEL: Păi… da, da, da! Imnul… nu! lmnul îl bag… ies pe ultimul, pe ultima strofă. Ai două minute până să fluiere el. Până să facă ei poze, oricum mai întârzie vreo trei-patru minute! Și dacă ăsta vede că sunt petarde și că sunt fumigene, o sa rămână transmisiunea live și nu da drumul la meci!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Păi, asta e ideea! Să vorbești tu cu el! Să tragă de timp!

NICULAE GEORGE-DANIEL: Hai că vorbesc acuma! Îl sun … și te sun eu un pic mai…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Haide! Pentru mine nu-i un impediment! Eu vreau să cântăm imnul, îți dai seama! Dar nu vreau sa înceapă meciul! Că dacă începe meciul, după aia ți-l oprește și am luat suspendare!

NICULAE GEORGE DANIEL: Da, da, da!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Șii nu vreau să fiu …

NICULAE GEORGE DANIEL: Nu, nu, nu!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Ai înțeles? Asta e ideea! Că in rest…

NICULAE GEORGE-DANIEL: Nu! Atât timp cât se dau astea înainte saă se înceapă…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Si așa eu cred c-o să dea … (…) alea de pe la tribuna l

Că am înteles că vin pe la meci azi. Și o să dea cu bombe. (…) Tre’ să gestionezi bine acolo! Să trimiți o echipa de bodyguarzi ca lumea. Să stea… sa stea pe acolo pe ei!

NICULAE GEORGE DANIEL: De la a doua?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Da, noștri, da! Cică vin la meci astăzi și că vor să dea ei cu bombe, să dea cu m***** lor!

NICULAE GEORGE-DANIEL: Păi, dar nu e OK! Dacă ei dau cu bombe, îi evacuam!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, asta e și ideea! Dau cu bombe, luați frumos și dați afară din stadion!

NICULAE GEORGE DANIEL: Păi, da! Hai ca vorbesc cu ION și te sun înapoi! Ca să…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Bine!

NICULAE GEORGE DANIEL: Să fie… să vedem dacă e clar. Ca.

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Bine, prezidente!

NICULAE GEORGE DANIEL: Dar ăla n-are voie să dea… N-are voie să dea drumul. Ții?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Pai, eu țin! Că de aia ți-am zis eu că eu vreau sî încep chiar când ies!

NICULAE GEORGE DANIEL: Când ies…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Că după aia, ei ajung la mijlocul terenului, termin eu și intr-un minut începe meciul, ții?

NICULAE GEORGE DANIEL: Păi da!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Eu mi-am calculat fiecare pas!

NICULAE GEORGE DANIEL: Păi, mi se pare ca la un meci, tu cu FCSB-ul, tot așa! Ați… ați… au stat, s-a întarziat începerea meciului cu vreo două-trei minute! Tot din cauza… torțelor și. ..

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da, păi au dat ei atunci!

NICULAE GEORGE DANIEL: Da. Nu-i problemă! Foarte bine! Dacă dă… atât timp cât nu… nu fluiera arbitrul și nu întrerupe meciul, e perfect!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Luăm decât amenda! Asta e ideea, știi?

NICULAE GEORGE DANIEL: Exact, exact! Exact. Hai ca îl sun și te sun înapoi!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Bine!

NICULAE GEORGE DANIEL: Il sun pe ION și …

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Bine. Bine, mister!

NICULAE GEORGE DANIEL: Hai! Pup!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU:Pup!

NICULAE GEORGE DANIEL: Pa, pa, pa!