"E ceva ciudat!" Elias Charalambous, despre eliminarea lui Târnovanu în FCSB - Farul: "Aud asta de 100 de ori pe zi" - Antena Sport

Am vorbit cu Fane și mi-a spus fraza pe care i-a spus-o arbitrului. Fraza asta o aud în fiecare zi de când am venit în România. De 100 de ori pe zi o aud. Deci dacă după acea frază a primit roșu, atunci trebuia să mai acorde încă 10 (n.r. cartonașe). Nu vreau să le iau din merite adversarilor, dar a fost ceva ciudat” , a declarat Elias Charalambous, la digisport.ro .

Ştefan Târnovanu a dezvăluit ce i-a spus, de fapt, arbitrului Găman, înainte să fie eliminat în FCSB – Farul 1-2

“Ce *** vezi” au fost cuvintele pe care Ştefan Târnovanu i le-a adresat lui George Găman. Portarul campioanei a subliniat că arbitrul a luat decizii în defavoarea campioanei.

“Nu trebuia să ies, e vina mea, îmi asum asta. După ce am ieşit, am văzut că-mi dă galben. După i-am zis ‘ce aia vezi’, un cuvânt care nu e ok. După a zis că de ce îl înjur. Dacă el considera atât de gravă înjurătura, atunci rămâneam fără jucători în minutul 15. Eu mai mult decât ‘ce aia vezi’ nu am zis. I-am zis că-l vede Doamne Doamne. O frustrare. Nu am mai avut această reacţie.

De la începutul meciului ne-a ciugulit. La început, nu vede faultul asupra lui Cisotti. E vina mea că am avut asemenea reacţie, dar suntem oameni, nu poţi…e vina mea, îmi cer scuze, dar maniera de arbitraj nu a fost ok deloc. Nu cred că e ok să arbitrezi aşa, dai două penalty-uri, după la VAR nu au fost. Trebuia să ne arbitrăm singuri şi după vedeam la VAR.