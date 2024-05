Adnan Golubovic forțează plecarea de la Dinamo! Lovitură pentru "câni", după salvarea de la retrogradare - Antena Sport

„Sunt multe de făcut în perioada asta. Kopic este confirmat, avem discuții pentru setarea obiectivului, bugetelor, asumărilor. I s-a prelungit contractul automat, avem antrenor în momentul de față, setăm modalități de îndeplinire a obiectivelor ca să știm cum mergem la anul, să nu intrăm în vria din acest sezon.

Sunt jucători cu contract la Dinamo, o parte bună dintre jucătorii care au format nucleul de bază pentru această parte de campionat. Sunt jucători ale căror contracte au expirat și probabil astăzi sau mâine vom lua decizia dacă-i ofertăm sau nu.

Dintre cei ale căror contracte le-au expirat, cu siguranță vă pot spune că Răzvan Patriche va primi o ofertă din partea noastră să rămână încă un an pentru că a dovedit curaj, dorință, muncă și suflet pus în slujba lui Dinamo.

Politic are contract, cu Velkovski am intrat în negocieri, Gnahore are contract. La anul acești jucători vor fi mult mai pregătiți de Superliga, de la Golubovic la Homawoo, Politic, Gnahore, poate și Hakim Abdallah”, a declarat Andrei Nicolescu, la Radio Gold FM.