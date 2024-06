Adrian Mititelu a anunţat ce se va întâmpla la FCU Craiova! Mesaj categoric despre ofertele primite: "Mă apucă râsul!" - Antena Sport

Adrian Mititelu a anunţat ce se va întâmpla la FCU Craiova Adrian Mititelu / Profimedia Adrian Mititelu a anunţat ce se va întâmpla la FCU Craiova, din sezonul viitor. După ce oltenii au retrogradat, patronul echipei din Bănie e gata să-şi păstreze vedetele la echipă, pentru a forţa promovarea. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali a pus deja ochii pe un titular de la FCU Craiova. Patronul campioanei a dezvăluit că i-a oferit 200.000 de euro lui Adrian Mititelu, în schimbul lui William Baeten. Adrian Mititelu a anunţat ce se va întâmpla la FCU Craiova Adrian Mititelu s-a declarat amuzat de ofertele pe care le primeşte în schimbul jucătorilor săi, mărturisind că e dispus să mai investească trei milioane de euro în sezonul viitor, pentru ca echipa sa să revină în Liga 1. De asemenea, Adrian Mititelu a dezvăluit că îi va oferi libertate completă lui Marius Croitoru, pentru a adus disciplină la FCU Craiova. „Nu i-am certat prea rău pe jucători, nu am țipat la ei, nu le-am făcut nimic. Poate a fost prea mult bine. Nu mi-a ieșit cu fotbalul. Am noroc de jucători, dar n-am noroc de rezultate. O să vedeți acum, va fi altă echipă din punct de vedere al exprimării. Nu cred că vând (n.r. – jucătorii de bază), lumea știe că sunt încăpățânat. Mulți îmi oferă sume la care mă apucă râsul. Reclamă

Asta e, la cât am pierdut la viața mea, ce mai contează? (n.r. – banii pierduți în Liga 2) Mai închid ochii la încă 2-3 milioane în plus și gata. Familia mea știe că sunt bolnav de fotbal. Dușmanii ar fi cei mai fericiți să vadă că închidem taraba. Asta e, stăm un an în Liga 2.

Îi dăm libertate lui Croitoru să pună «nuiaua» pe ei. E un băiat foarte deștept. El are nevoie de noi, noi de el și vom putea face o simbioză împreună. Iar la anul, când vom reveni în Liga 1, vom veni ca o echipă puternică din prima etapă”, a declarat Adrian Mititelu, conform sptfm.ro.

Gigi Becali, ofertă pentru un jucător de la FCU Craiova

Gigi Becali a făcut o ofertă pentru un jucător de la FCU Craiova! Patronul FCSB-ului l-a sunat pe Adrian Mititelu. Becali a dezvăluit şi ce răspuns i-a dat Mititelu la oferta primită.

Gigi Becali îl doreşte pe William Baeten. Patronul FCSB-ului a subliniat că discuţia în privinţa lui Juan Bauza este închisă. „Tată, nu vreau să discutăm prea mult despre jucătorii de la FCU, pentru că voi îl știți pe Adrian Mititelu că se supără și nu vreau să se supere. Nu se mai pune problema să îl vreau pe Bauza, însă îl vreau pe Baeten. I-am oferit lui Adrian Mititelu 200 de mii de euro pentru transferul lui Baeten, dar el a zis că vrea 1 milion de euro. Nu îi dau suma asta. Dacă vrea 200 de mii de euro, bine, dacă nu, atunci aia este. Eu înțeleg că a cheltuit și el cu Baeten niște bani pănă acum, dar acum ei au picat în Liga 2, iar eu zic că îi dau o sumă bună pe el”, a declarat Gigi Becali pentru prosport.ro.