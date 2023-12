Adrian Mititelu pregăteşte un transfer de 6 milioane de euro pentru noul star de la FC U Craiova - Antena Sport

Reclamă

Blănuţă şi-a trecut în cont 4 goluri şi o pasă decisivă în cele 16 partide adunate în toate competiţiile acestui sezon în tricoul alb-albatru al oltenilor.

Vladislav Blănuţă, ratare monumentală şi gol norocos, cu Petrolul

În partida cu Petrolul, acesta a ratat o ocazie uriaşă, din careul mic. El a şi stabilit scorul final, 2-0, după ce portarul Zima a degajat balonul în spatele acestuia şi mingea a ajuns în poartă.

„Sunt uimit că am ratat și că după aceea am marcat acel gol norocos. Sunt foarte bucuros că mi-am ajutat echipa. Vreau să dedic golul iubitei mele pentru că mereu a fost lângă mine.

Vreau să dau mai multe goluri, să ajut echipa să aibă mai multe victorii. La acea ratare am fost șocat. Am mai avut o ocazie de acest gen, dar atunci a fost offside. Acum știam că nu am cum să fiu în offside. Iar când am văzut că mingea e pe linia porții și nu o pot băga în poartă… Era… Nu știam ce să fac.

La gol, voiam să-l opresc pe portar, să-l opresc să repună. M-am pus în fața lui și, norocul meu și ghinionul lui, a dat în mine. Iar mingea a intrat în poartă. Ca atacant ai nevoie și de noroc”, a spus Blănuţă, la finalul meciului FC U Craiova – Petrolul 2-0.

