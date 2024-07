Adrian Mititelu, verdict categoric despre transferul lui William Baeten la FCSB: "O să vedeţi" - Antena Sport

„Eu am văzut aseară, la televizor, ce a zis Becali. Nu știu de unde a scos asta, cine i-a zis așa ceva. Am rămas șocat. Am vorbit și cu Baeten. E adevărat că nici el nu înțelegea nimic. Nu a avut nicio accidentare la genunchi!

La noi s-a antrenat la capacitate maximă, a făcut pregătirea la sânge, cum se zice. I-am întrebat și pe doctorii mei din club dacă se pune problema de așa ceva și au zis că nu e nimic.

În plus, am văzut că băiatul a făcut și vizita medicală la ei acolo. Din ce știu, actele sunt semnate de toată lumea. Și de Becali. Chiar nu înțeleg de unde i-a venit asta. Aștept și eu să vedem ce se întâmplă”, a declarat Adrian Mititelu, conform prosport.ro.