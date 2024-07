"De unde a scos asta?" Adrian Mititelu, şocat când a auzit ce a spus Gigi Becali despre William Baeten - Antena Sport

Adrian Mititelu s-a declarat şocat, după ce a auzit ce a spus Gigi Becali despre William Baeten. Imediat după ce belgianul a fost prezentat oficial la FCSB, latifundiarul din Pipera a transmis că înţelegerea acestuia i-ar putea fi reziliată, în cazul în care acesta ar avea o problemă medicală la genunchi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

William Baeten este ultimul jucător transferat de Gigi Becali, la FCSB, fiind al patrulea transfer al verii, după David Kiki, Daniel Popa şi Marius Ştefănescu.

Adrian Mititelu, şocat când a auzit ce a spus Gigi Becali despre William Baeten

După ce a auzit declaraţiile lui Gigi Becali, Adrian Mititelu a oferit o reacţie tranşantă. Acesta a „rămas mască” de afirmaţiile patronului de la FCSB, oferind asigurări că William Baeten nu se confruntă cu nicio problemă medicală.

De asemenea, Adrian Mititelu a subliniat faptul că nici William Baeten nu a înţeles motivul pentru care Gigi Becali a oferit astfel de declaraţii despre el, ţinând cont de faptul că a efectuat deja vizita medicală, la FCSB.

„Eu am văzut aseară, la televizor, ce a zis Becali. Nu știu de unde a scos asta, cine i-a zis așa ceva. Am rămas șocat. Am vorbit și cu Baeten. E adevărat că nici el nu înțelegea nimic. Nu a avut nicio accidentare la genunchi!