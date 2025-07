Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Shkendija: „Greșeli de copii și juniori” - Antena Sport

Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Shkendija, scor 0-1. Campioana a pierdut prima manșă a duelului din turul doi preliminar de Champions League, returul urmând să aibă loc pe 30 iulie, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 20:30.

Marius Șumudică l-a taxat pe Mihai Popescu pentru greșelile comise în meciul de la Skopje. Fostul antrenor al Rapidului a amintit de o ocazie avută de Tamba, în prima repriză a duelului cu Shkendija.

Marius Șumudică a transmis că Mihai Popescu nu a mai avut evoluții solide de când a fost convocat la echipa națională, de Mircea Lucescu. „Șumi” a transmis că nici Siyabonga Ngezana nu a mai oferit siguranță în joc, așa cum se întâmpla în sezonul trecut.

Șumudică a oferit declarații și despre Valentin Crețu. Antrenorul a transmis că fundașul și-a pierdut încrederea, dat fiind faptul că nu mai este titular și în meciurile de campionat.

„Mihai Popescu a fost selecționat la națională, de atunci am văzut un recul la el. Face niște greșeli de copii și juniori. Are o minge în centru și o pierde, are ocazie Tamba, o scoate Târnovanu cu mâna. Nu ai voie să faci așa ceva, au fost două greșeli individuale care nu trebuie să facă parte din bagajul unui fundaș central. Are așa o nonșalanță, urcă cu mingea și 20 de metri și dă o pasă de doi metri, uneori afară.