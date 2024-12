Adrian Mutu a fost anunţat antrenor la Petrolul şi vrea un jucător de la FCSB: "Vom încerca să îl aducem!" - Antena Sport

Adrian Mutu, în timpul unui meci / Profimedia Adrian Mutu a fost anunţat antrenor la Petrolul şi vrea un jucător de la FCSB. Mutu va ajunge direct din vacanţă în cantonamentul echipei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Preşedintele celor de la Petrolul, Claudiu Tudor, a confirmat că Adrian Mutu este noul antrenor al echipei. Oficialul prahovenilor a vorbit şi despre transferuri, iar Andrei Vlad este pe listă. Portarul de la FCSB va deveni liber de contract în această iarnă. Culmea, Andrei Vlad îi poate lua locul în poarta Petrolului lui Lukas Zima, care a plecat în această iarnă la FCSB. Adrian Mutu vrea să transfere un jucător de la FCSB la Petrolul ”Da, ne-am înțeles cu Mutu, am căzut de acord în ceea ce privește viitorul apropiat al echipei. Ne-am apucat de treabă, creionăm lotul și tot ce avem nevoie. Nu a ajuns încă la echipă. Este în vacanță în Abu Dhabi. Echipa pleacă pe 3 ianuarie direct în Turcia, iar Adi va veni direct acolo. Obiectivul nostru intern, al vestiarului, este play-off-ul. Din punct de vedere al clubului, e foarte greu să pui presiune pe jucători. Obiectivul nostru este play-off-ul, vom face totul indiferent de ce neajunsuri avem. Vom da totul să ne batem pentru play-off. (…) Nu aș putea să confirm așa ceva (n.r. salariu de 15.000 de euro pentru Mutu), sunt lucruri confidențiale, nu este normal să dau sume. Adi nu este cel mai ieftin, dar nu este nici cel mai scump. M-a interesat să facă performanță la Petrolul. L-am sunat și pe domnul Mititelu să îi cer anumite informații. Mi-a zis că nu se aștepta să fie un tip atât de muncitor și de dăruit. Sunt fericit că l-am adus, probabil toată lumea va fi bucuroasă de numirea lui. Reclamă

Discuția noastră a fost pentru locurile 6-8. Nu există nicio clauză. Contractul e pe 1 an și jumătate. Am discutat în primul rând despre plecări. Dacă sunt plecări, trebuie să aducem și jucători. Vom aduce încă un portar, vom încerca să îl aducem pe Andrei Vlad, vom încerca să ajungem la un numitor comun cu el. Adi este mulțumit de lotul pe care îl are, cu Mihnea Rădulescu, inclusiv. A zis că nu și-ar dori să îl vindem la Sepsi, pentru că ne batem cu ei și are dreptate”, a spus Claudiu Tudor la digisport.ro.

Ce urmează pentru Adrian Mutu la Petrolul

Petrolul va efectua un stagiu de pregătire în Antalya în această iarnă, în perioada 3-13 ianuarie, potrivit site-ului oficial al clubului. Delegaţia petrolistă îşi va stabili cartierul general la Lara, iar pe parcursul celor zece zile de cantonament sunt programate trei partide de verificare.

Primul meci amical se va disputa pe 8 ianuarie, cu Orduspor 1967 SK, echipă din cel de-al patrulea eşalon valoric al Turciei. Orduspor este liderul seriei din care face parte, cu un bilanţ de 10 victorii, 2 remize şi 3 înfrângeri după prima jumătate a întrecerii.

