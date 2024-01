Adrian Mutu, după debutul furtunos de la CFR Cluj: "Ne gândim la titlu, chiar dacă FCSB are un avans de 11 puncte" - Antena Sport

Adrian Mutu a avut un discurs optimist după debutul furtunos de la CFR Cluj

Mutu, ameninţări pentru FCSB

Cupa Africii pe Naţiuni 2023 e exclusiv în AntenaPLAY Adrian Mutu a avut un discurs optimist după debutul furtunos de la CFR Cluj. Ardelenii au „zdrobit” pe FC Voluntari, scor 4-1, şi au revenit pe locul 2 în clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mutu a recunoscut că, deşi FCSB are un avans de 11 puncte, speră în continuare la titlu pentru că acesta este obiectivul an de an la CFR Cluj.

Adrian Mutu, după debutul furtunos de la CFR Cluj

„Mă bucură atitudinea băieţilor, mă aşteptam la o reacţie după înfrângeresa cu Botoşani. Au continuat cu aceeaşi încăpăţânare şi în repriza a doua. Trebuie să insistăm şi să nu ne grăbim, să pasăm ca să avem aceeaşi răndare. A fost un meci bun. Să vorbim despre Deac este prea mult. Ştim ce jucător e, e jucătorul emblematic de la CFR Cluj. Avem nevoie de un astfel de jucător pentru că ţine steagul sus. Mă bucur că a jucat bine şi a dat 3 pase de gol. A fost un plus pentru noi. Antrenorii din generaţia nouă încearcă să stea cu jucătorii cât mai mult, le spunem ce idei avem, care sun cele mai bune şi să le şi aplicăm. Mai avem de lucrat, DAR MĂ BUCUR CĂ CFR Cluj a revenit cu o victorie. Ne gândim, atâta timp cât şanse matematice mai sunt. Chiar dacă FCSB are un avantaj de 11 puncte. Nu mi s-a impus acest obiectiv, dar e o presiune tacită şi se doreşte performanţă. Iar aceasta este an de an câştigarea titlului. Nu va fi uşor, pentru că FCSB are atâtea puncte în faţa noastră. Dar noi o luăm meci cu meci„, a spus Adrian Mutu la orangesport.ro.