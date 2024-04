Mihai Stoica a dezvăluit cine i-a spart arcada la petrecerea de titlu a FCSB-ului! Răspuns savuros: "A scăpat şi fără galben" - Antena Sport

De asemenea, Gigi Becali a mai declarat că FCSB a reuşit să câştige titlul fără nicio emoţie, îndemându-i pe toţi să sărbătorească această reuşită a roş-albaştrilor.

„Noi nu trebuie să uităm niciodată și să analizăm ce se întâmplă în fotbalul românesc. Luați Dinamo care e pe ultimul loc, Rapid care a retrogradat. Ăsta e meritul meu, am ținut echipa mereu sus. Ce s-a întâmplat în seara asta este cununa. Nu am câștigat așa, hai că ne chinuim, am câștigat en-fanfare.

Noi acum suntem campioni, să se bucure toată lumea. Nu mai sunt cum eram înainte. În primul rând nu mai am vârsta… fiind mai înaintată, intervine înțelepciunea. Nu câștig nimic cu nebunia. Trebuie să vedem ce înseamnă titlul ăsta. Dar pentru ce am luat noi titlul ăsta? Dacă nu ne ducem în cupele europene, degeaba. Ce fac eu cu titlul? Nu mă interesează titlul. Vreau în Europa”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.