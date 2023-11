"Aici îmi văd viitorul!" Jucătorul care vrea să plece de la FCSB: "Nu mai ţin legătura cu colegii!" - Antena Sport

Ajuns acum la 20 de ani, Ianis Stoica a fost unul dintre „pariurile” lui Gigi Becali, care a primit și o clauză uluitoare în contractul cu vicecampioana României. Este vorba de suma de 500 de milioane de euro.

„Eram și mic, nu mi-a spus-o niciodată (n.r. că îl apreciază). Eu nu am vorbit niciodată cu el lucruri de genul ăsta. Am discutat o singură dată, când a fost dumnealui în bază. Nu-mi permit să-l sun. Eu aveam discuții cu antrenorii, am încercat să-mi fac treaba.

(n.r. despre clauza de 500 de milioane de euro) Mi-a dat și încredere, dar era și presiune. Nu sunt deciziile mele. Eu respect poziția clubului și știu că trebuie să-mi fac treaba cât pot de bine. Îmi plăcea presiunea asta, nu mă incomoda. Îmi place să joc cu presiune”, a spus Ianis Stoica, potrivit flashscore.ro.