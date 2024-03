Albion Rrahmani, după ce Rapid şi-a umilit rivala FCSB, 4-0 pe Arena Naţională: "Normal că luptăm la titlu" - Antena Sport

Rapid – FCSB 4-0

Albion Rrahmani a reuşit o dublă

Cursa de Formula 1 de la Marele Premiu al Arabiei Saudite e în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, pe canalul dedicat (azi, 19:00) Albion Rrahmani a oferit primele declaraţii după ce Rapid şi-a umilit rivala FCSB, 4-0 pe Arena Naţională. Kosovarul a reuşit o dublă de senzaţie, în repriza a doua şi anunţă că echipa sa va lupta la titlul din Liga 1.

„Am jucat cu cea mai bună echipă a Ligii. Au fost mulţi fani. Le mulţumesc tuturor fanilor noştri. A fost o sărbătoare pentru noi. Am jucat foarte bine, am dat 100% de fiecare dată. Am meritat această victorie şi acest scor.

Albion Rrahmani, după ce Rapid şi-a umilit rivala FCSB, 4-0 pe Arena Naţională

Sunt bine acum. Sunt bine fizic, piciorul e ok acum. Norocul meu e familia mea. Tata a fost jucător în Kosovo şi am moştenit talentul lui, mă antrenez mult cu el. Am învăţat multe şi de la foştii mei antrenori.