Alex Chipciu a anunțat ce va face după retragere! Cariera pe care vrea să o urmeze jucătorul de la U Cluj - Antena Sport

Totodată, Chipciu a recunoscut că în trecut şi-ar fi dorit să revină la FCSB, însă în acest moment, nu se mai pune problema să mai plece de la formaţia pregătită de Ioan Ovidiu Sabău.

„Nu am semnat nimic. Am vorbit ieri cu Gabi, directorul nostru sportiv. A fost o discuție ok, prima discuție. M-a chemat înainte de meciul cu Sepsi, dar eram prea ocupat cu acel meci și perioada respectivă. Oricum, nu am vorbit cu altcineva. Vedem zilele următoare.

Nu aș mai pleca. M-am simțit bine aici, am o vârstă. În altă țară, clar exclus. Și în altă parte, în SuperLigă, deja m-am atașat prea tare de club și de ce se întâmplă aici.

Clar, în trecut, acum un an sau doi, FCSB ar fi fost singura echipă unde probabil m-aș mai fi dus, dar nu s-a întâmplat. Cum asta este singura soluție pe care o vreau, rămân aici.

Contează și orașul. Fetele mele sunt la școală în Cluj, au prieteni, colegi. Și eu m-am împrietenit cu multă lume din Cluj. A contat foarte mult și partea asta, și cum m-am simțit aici”, a declarat Alex Chipciu.