Alex Chipciu, savuros înaintea meciului decisiv pentru play-off: "Bă, cât e scorul dincolo? Mai nasol ar fi la anul" - Antena Sport

Chipciu a vorbit înaintea duelului de pe stadionul Anghel Iordănescu şi este convins că va găsi motive de nemulţumire, chiar dacă obţinerea unui loc în play-off ar reprezenta o performanţă grozavă pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău.

Alex Chipciu, savuros înaintea meciului decisiv pentru play-off: „Mai nasol ar fi la anul”

„Am fi acolo, în primele echipe, am juca meciuri frumoase, importante, lumea ar veni în număr foarte mare. Derby-ul Clujului iar, meciuri cu echipe din București… Ar fi fabulos să intrăm în play-off și, într-adevăr, ar fi o continuare a ce am făcut anul trecut. Dacă stau să mă gândesc, când am venit aici, echipa era adunată, așa. Aveam foarte multe gânduri, că poate o să retrogradăm, poate cine știe ce o să se întâmple. Și unde am ajuns anul trecut, acum clar ar veni ca o completare.