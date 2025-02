Alex Dobre e gata de derby-ul cu FCSB: "Vrem cele 3 puncte! Suntem motivaţi!" Ce a spus şi Koljic - Antena Sport

Alexandru Dobre a deschis scorul în partida cu Farul şi a anunţat că vrea o victorie şi în derby-ul cu FCSB. Dobre a ajuns la 5 goluri marcate în acest sezon pentru Rapid.

Alexandru Dobre e cu gândul deja la derby-ul cu FCSB şi a anunţat că este motivat sută la sută.

Alex Dobre e gata de derby-ul cu FCSB

„Suntem fericiţi şi îi mulţumim lui Dumnezeu. Am urmărit mingea, pentru că şi terenul era cam îngheţat, mi-am făcut-o pe dreptul şi am băgat-o în poartă. Tot ce îmi doresc e să îmi pun calităţile în slujba echipei. Golurile sunt un bonus, vreau să fiu jucedat pentru munca mea. Ne-am motivat foarte bine. O luăm pas cu pas. Urmează un meci cu FCSB, unde suntem concentraţi la maximum. Mergem mai motivaţi la maximum şi sper să luăm cele 3 puncte”, a spus Elvir Koljic la digisport.ro.

„Sunt fericit că am reuşit să câştigăm în deplasare. Se întâmplă să mai ratezi, dar e important să ai încredere. S eîntâmplă să dai şi în bară. Sunt bucuros că am reuşit să marchez şi să aducem punctele acasă. Cel mai greu pentru un atacant când schimbă echipa trebuie să spargă gheaţa. Sper să marchez şi să ajut echipa cât mai mult. Nu are de ce să fie un meci special cu FCSB, nu am nimic cu ei. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Sper să jucăm cu curaj, să marcăm şi să îi facem fericiţi pe suporteri”, a spus şi Elvir Koljic.

Farul Constanţa – Rapid 1-3. Dobre, Koljic şi Petrila au marcat pentru giuleşteni. Alibec a reuşit un gol superb

Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 28-a din Liga 1.