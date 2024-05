Alexandru Băluţă, devastator înainte de Universitatea Craiova - FCSB: "Nu vreau să mai am vreodată o discuţie cu Rotaru" - Antena Sport

(N.r.Dacă a mai discutat cu Mihai Rotaru) Nu, și nici nu-mi doresc să mai am vreodată o discuție. Am rămas dezamăgit de ce am auzit la televizor în acea perioadă. Inițial nu au fost bani la semnătură. A fost vorba de un contract fără bani la semnătură. Doar salariu, banii la semnătură au apărut, așa, pe parcurs. Mihai Rotaru nu a vrut să-mi dea bani la semnătură, nu avea nicio legătură cu jocurile. Eu am familie, am doi copii acasă, dânsul a fost la nunta mea și nu poți să spui niciodată asemenea lucruri despre mine”, a declarat Băluță pentru fanatik.ro.

Ce a spus Mihai Rotaru despre Alexandru Băluţă

Patronul Universităţii Craiova a dat de pământ cu jucătorul pe care a dorit să îl transfere, dar care a decis să accepte oferta rivalei FCSB.

„Nu există varianta mea, există ce s-a întâmplat. Aseară am spus că nu mai vorbesc despre persoane care nu mai există.

Dar am auzit astăzi niște declarații care m-au deranjat. Când Băluță, crescut de noi, a terminat contractul cu Academia Puskas l-am sunat acum 4 săptămâni și mi-a spus că e jucător liber de contract și că prima lui opțiune e să joace în străinătate. I-am spus că e pe masă o ofertă pentru el, să își caute tot ce se poate și dacă nu găsește să vină la noi.

I-am dat salariul pe care îl ia acum la FCSB, încă nu venise Alex Mitriță. M-a sunat acum zece zile să mă întrebe dacă putem vorbi, i-am spus că eram în București și i-am spus când vin în Craiova. M-am întâlnit cu el și mi-a spus să discutăm direct cu impresarul”, a declarat Mihai Rotaru.

