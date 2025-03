Alexandru Băluță, mesaj despre o posibilă plecare de la FCSB! Anunțul făcut de jucătorul campioanei - Antena Sport

„Vreau să lămuresc. Din vară mai am un an de contract cu FCSB. Gândul meu este aici, dăruirea și munca sunt doar aici. Nu am declarat nimic și când o să am ceva de spus, o să se afle de la mine. Nu din presă! Mulțumesc!”, a scris Alexandru Băluță, pe Instagram.

Alexandru Băluță a adunat 43 de meciuri la FCSB, în toate competițiile actualului sezon. În cadrul acestor partide, extrema a marcat de 6 ori și a oferit 5 pase decisive.

În cariera sa, jucătorul ajuns la 31 de ani a mai jucat pentru: AF Gică Popescu, Chindia, Viitorul, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec și Puskas AFC.