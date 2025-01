"E obligatoriu încă un titlu la vară?" Răspunsul lui Alex Băluţă! Ce a spus despre lupta cu fosta lui echipă, Universitatea Craiova - Antena Sport

Băluţă a fost numit, la un moment dat, „anti-gol” de către Gigi Becali. Cu toate acestea, el nu e afectat de declaraţiile patronului FCSB-ului.

„Suntem o echipă cu pretenții. Știm și noi presiunea care este pusă pe noi la fiecare meci, atât de patron cât și de cei din conducere. Pentru asta ne-am născut, să jucăm fotbal, fără presiune nu am mai fi concentrați și nu am mai reuși să ajungem la nivelul la care am ajuns”, a declarat Alex Băluţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Alex Băluţă şi-a propus obiective uriaşe la echipa lui Becali. El crede că echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii poate ajunge în finala Europa League!

„(n.r. Crezi că puteți ajunge în finală?) Da, cred! Trebuie să ne gândim la forțele noastre, înainte de Europa League probabil că nu ne gândeam că o să ajungem pe poziția asta și că vom aduna atât de multe rezultate pozitive.

Am reușit asta prin grup, prin dăruire, voință. Experiență nu am avut atât de mare precum au avut-o alte echipe. Am reușit, ne-am dorit foarte mult, uneori contează foarte mult să ai dăruire și să visezi până în ultima clipă”, a spus Alexandru Băluță, în exclusivitate pentru AntenaSport.

În cele 6 meciuri disputate până în momentul de față în grupa principală din Europa League, campioana României a înregistrat 3 victorii, 2 egaluri și o înfrângere. Înainte de ultimele 2 meciuri din grupă, cu Qarabag și Manchester United, echipa lui Gigi Becali ocupă locul 10 în clasament, cu 10 puncte.