Alexandru Chipciu a făcut show la plecarea în cantonament: "Am plecat pe furiş, soţia dormea şi nu am vrut să o mai trezesc" - Antena Sport

Alexandru Chipciu a făcut show la plecarea în cantonament: „Am plecat pe furiş, soţia dormea şi nu am vrut să o mai trezesc”

Alexandru Chipciu a făcut show la plecarea în cantonament. Acesta a avut un mesaj savuros pentru soţia lui.

Chipciu şi soţia sa s-au întors noaptea din vacanţă, iar fotbalistul lui U Cluj a plecat de dimineaţă în cantonamentul din Antalya. Chipciu nu a mai vrut să îşi trezească soţia şi a anunţat-o din aeroport că a plecat în cantonament. Alexandru Chipciu, savuros la plecarea în cantonament „A fost obositor în vacanţă, am fost în prima cu fetele şi a fost agitaţie. Acum am venit azi noapte. Vorbeam cu soţia că vacanţa a devenit, nu chiar un chin, ci cu multă agitaţie. Mesajul pentru soţie e că am plecat în Antalya că nu s-a mai trezit dimineaţă. M-am trezit pe furiş şi am plecat", a spus Chipciu, care a vorbit şi despre rămânerea lui Dan Nistor la Universitatea Cluj. „Dorinţa lui a fost să rămână la U Cluj, ştiu că avea şi oferte de la alte echipe pe contracte cu bani buni. Am vorbit azi de dimineaţă, ne vedem la o cafea. El dorea să rămână, îi place la Cluj. E bună gluma cu dinozaurii, e caterincă. Mai bine să îi rămână lui şi eu să mă gândesc la altceva„, a mai spus Chipciu.

Universitatea Cluj a terminat anul pe primul loc, la egalitate de puncte cu FCSB, dar Chipciu nu vrea să se gândească la titlu.

„L-am păstrat ceva timp, dar am zis să nu ne mai gândim la primul loc şi să luăm meci cu meci. Ne-am gîndit la primul loc şi am pierdut avansul acela de 6 puncte şi acum am revenit iar. Ne gândim la noi şi să jucăm fotbalul în momentele bune. Nu vreau să vorbesc despre asta că pun o presiune dacă spun că U Cluj va fi campioană şi automat nu ne ajută treaba asta. Ne dorim să câştigăm fiecare meci. Dacă suntem acolo, avem dreptul să sperăm”, a mai spus Chipciu.

Reacţia lui Ioan Ovidiu Sabău despre transferurile lui Thiam şi Blănuţă la FCSB

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre posibilele plecări ale lui Thiam şi Blănuţă la FCSB. La finalul anului, Gigi Becali şi-a manifestat interesul pentru cei doi atacanţi ai liderului Ligii 1. Ioan Ovidiu Sabău a spus că aceste lucruri au fost strategii ale patronului celor de la FCSB, mai ales înaintea meciului direct. Sabău a spus că cei doi atacanţi îşi doresc să rămână la Universitatea Cluj.

