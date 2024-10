Alexandru Dobre a marcat o "dublă" la debut şi i-a cucerit pe fanii Rapidului cu un singur gest - Antena Sport

Am şansa să mă întorc la Rapid şi să le arăt cu adevărat cine sunt şi să le aduc multe bucurii clubului. Când am ajuns la Dijon, eram în prima ligă, am jucat cu Monaco, PSG, am jucat contra lui Mbappe. Am avut o experienţă foarte plăcută.

(N.r. Despre Marius Şumudică) Eu sunt sigur că este un antrenor foarte bun, care mă va pune din nou pe picioare, pentru că am o perioadă destul de lungă în care nu am jucat. Sunt dispus să fac tot ceea ce-mi stă-n putere să-l ascult, şi să fiu în echipă în cel mai scurt timp. La un club, concurenţa e cea mai importantă, dacă meriţi locul de titular, joci, dacă nu, nu.

Este un moment greu, dar e o chestiune de timp. Sunt sigur că vom da tot ce e mai bun pentru ca rezultatele bune să apară în cel mai scurt timp posibil şi să-i facem mândri pe suporterii noştri„, a declarat Alexandru Dobre, pentru canalul celor de la Rapid.